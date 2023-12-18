شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحفيين يهنئ الرئيس السيسى بإعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس نقابة الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتمنى المجلس له التوفيق في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الوطن والشعب المصري.

وشدد مجلس النقابة على أهمية الصحافة في صناعة مستقبل الأوطان، فإنه يتمنى أن تشهد فترة الرئيس الجديدة تحقيقاً لمطالب الصحفيين وفي مقدمتها تحرير الصحافة والمجال العام لتكون قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين.

وتؤكد النقابة على المطالب التي تقدم بها نقيب الصحفيين للمرشحين الرئاسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وتأمل النقابة في استجابة الرئيس السيسي لمطالبها بتحسين أوضاع المؤسسات القومية وأوضاع الصحفيين والصحافة.