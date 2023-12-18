شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": الانتخابات الرئاسية فى مصر مرت بشكل سلس ونزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسا لجمهوريه مصر العربية .

وأكد المجلس ثقته في رؤيته لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الانسان، معربا عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالاً كثيفاً من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

وأشار المجلس إلى أنه فى تلك التجربة الديمقراطية الهامة لمسيره ومستقبل الشعب المصرى، فإن المجلس يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الانسان لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.