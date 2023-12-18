شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسي قائد المرحلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ هيمن عبد الله، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وأشاد "عبد الله" في تصريحات صحفية له اليوم، بمدى وعى ابناء الشعب المصرى بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن ما أظهرته النتائج النهائية تمثل إرادة ووعي الشعب المصري ببناء مستقبل مصر فى جميع المناحي بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة، والتاكيد أن ثقة الشعب كاملة بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع مصر حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في السياسة الخارجية، موضحا ثباتها تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.