شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بالإنتاج الحربى يجددون العهد للرئيس السيسى على مواصلة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل العاملين بالإنتاج الحربي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتجدد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة وهو ما يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية، كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأعلن الوزير "محمد صلاح" أن "كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار ١٠ أعوام، ونجح باقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين"، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأن يسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر، وأن يعينه في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.