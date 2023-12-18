شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المصريين أثبتوا أنهم على وعي ودراية بكل المخاطر التي تحيط بهم وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم دليلا على هذا الوعي، مشيرا إلى أنهم اختاروا الأمان والقوة والعدل والحنكة اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة يستكمل فيها ما بدأه من إنجازات ويحافظ على الأرض ومقدرات الأمة.

وأشار سالم، إلى أن الرئيس يواجه الكثير من التحديات خلال فترة ولايته الجديدة وهى تعتبر امتداد للتحديات المستمرة طوال الفترة الماضية، حيث تستمر التحديات السياسية من خلال المشاكل الموجودة على حدود مصر من الشرق والغرب والتحديات الاقتصادية الكثيرة والتي تحتاج لإدارة رشيدة وحكيمة.

ولفت وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن الفترة القادمة ينتظر الشعب عدد من القوانين الهامة مثل قانون الإيجارات القديمة وقانون البناء الموحد وغيرها مما يجعل الملف الاقتصادي حافلاً بالعديد من القضايا الهامة.

وأضاف أن مصر دائما في مقدمة اختيارات الرئيس والشعب معا، ومصر هى الأساس وهى الوطن وهي الغد، متابعاً: "نبدأ معك سيادة الرئيس عهد جديد تنفتح فيه أبواب الخير بعون الله وتوفيقه رغم كل الصعاب".