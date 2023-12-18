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وكيل أول النواب يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بثقة المصريين فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

 

وتوجه "سعد الدين" فى تصريح اليوم، بكل الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويعينه على المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الاحداث الاقليمية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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