شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول النواب يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بثقة المصريين فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وتوجه "سعد الدين" فى تصريح اليوم، بكل الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويعينه على المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الاحداث الاقليمية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم