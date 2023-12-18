شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالسيارات بمصر الجديدة احتفالا بتتويج الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من المواطنين بمحيط ميدان تريومف بمصر الجديدة، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، بطريقة مميزة، حيث نظم المصريون مسيرة بالسيارات احتفالا بتتويج الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وهتف المصريون " تحيا مصر"، وتغنى الحاضرون بالأغاني الوطنية حاملين علم مصر، مرددين مبروك للرئيس مبروك لمصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة