شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليمان مهنئا الرئيس السيسى: كلمته تمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه بالانتخابات مثلت خارطة طريق للدولة المصرية خلال الـ6 سنوات المقبلة من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيده على أن البطل فى مواجهة التحديات هو المواطن المصرى العظيم الذى تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادى وآثاره وواجه الأزمات بثبـات ووعـى وحكمة .

وقال "سليمان"، إن كلمة الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ركز على وعي الشعب المصرى من خلال تأكيده أن هؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل فى بناء وطن عظيم، وأنه سيكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا فى الأفكار والرؤى، كما تطرق إلى حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها وأن البطل فى مواجهة هذه التحديات، وتجديده العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر فى بناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يراهن دائما على الشعب المصرى، وأثبت الشعب المصرى تمسكه بالرئيس السيسى، لأنه الرجل الأجدر والأنسب فى التوقيت المناسب، خاصة أن حجم التايد والإجماع والدعم الشعبى غير المسبوق الذى حصل عليه الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، يمثل تأييد لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مجددًا أننا أمام رئيس وآباُ لكل المصريين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حدد خلال كلمته مواصفات الجمهورية الجديدة، لتكون وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطي تجمع أبناءها فى إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها .

وأشار "سليمان"، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الجمهورية الجديدة تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها وتســعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التى تحافظ على أمنها القومى، ومكتسبات شعبها هذه مصر، التى نحلم بها جميعا، كما كشف الرئيس السيسي حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها.