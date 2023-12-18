وزير الدفاع الاميركي: لن نفرض شروطا أو جداول زمنية تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

اكد وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن بان "واشنطن لن تفرض شروطا أو جداول زمنية تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". واشار الى انه "لا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على "تصدير الإرهاب" من غزة إلى إسرائيل".

ولفت أوستن في تصريح له خلال زيارته تل ابيب، الى اننا "نواصل حث إسرائيل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، كما يجب أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

واردف أوستن: "ناقشنا مستقبل غزة فيما بعد حماس، وجددنا الدعوات الأميركية لحل الدولتين".