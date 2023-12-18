شركة شحن بحري تايوانية تحول مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح

أعلنت شركة الشحن البحري التايوانية "يانغ مينغ" إنها "ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل تصاعد الهجمات على السفن".
وذكرت في إشعار للعملاء، "بالنسبة لسفننا التي تبحر حاليا أو من المحتمل أن تبحر عبر منطقة بحرية شديدة الخطورة في الأسبوعين المقبلين، فقد تقرر تحويلها فورا إلى رأس الرجاء الصالح أو الانتظار في مكان آمن".
واشارت الى اننا "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة عالية المخاطر، وسنجري تعديلات فورية للتكيف فيما يتعلق بسفننا ومساراتنا استجابة للتغيرات في الوضع، مما يضمن سلامة النقل".
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