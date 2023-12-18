بوريل: نقص فادح في القدرة على التمييز لدى الجيش الإسرائيلي اثر مقتل اسرى ومصلّين ومدنيين فلسطينيين

ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ "نقص فادح في القدرة على التمييز"، تعكسه عمليات الجيش الإسرائيلي المحددة الهدف في غزة، وخصوصا عبر مقتل اسرى ومصلّين ومدنيين فلسطينيين.

وجدّد بوريل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعوته إلى هدنة إنسانية "عاجلة"، مندّدا بمقتل "مصلّين وثلاث اسرى اسرائيليين ومئات المدنيين الآخرين" في آخر عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي. وكتب "لا بدّ من أن يتوقّف ذلك والهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية".

والجمعة أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه قتل من طريق الخطأ ثلاث اسرى محتجزين لدى حماس. والسبت قتل جندي إسرائيلي أمّا وابنتها في باحة الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، في حادثة ندّد بها البابا فرنسيس.

وقال البابا الأحد إثر صلاة التبشير الملائكي "هذا الأمر حصل حتى داخل رعية العائلة المقدسة حيث ليس هناك إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى ومعوقون".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية من جهتها فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.