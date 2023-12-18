ميرسك: سنطبق رسميا رسوما إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم تفريغها في موانئ إسرائيل

اعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" بانها "ستطبق رسميا رسوما إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم تفريغها في موانئ إسرائيل". ولفتت "ميرسك" الى ان "تطبيق رسوم إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل للحجوزات التي لها تاريخ حساب السعر اعتبارا من الثامن من كانون الثاني 2024".

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