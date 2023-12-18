قائد اليونيفيل يؤكد ان الوضع متوتر وخطير في جنوب لبنان: في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو ساينز أن "الوضع في جنوب لبنان "متوتر" و"خطير" مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل". واوضح لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن "الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. انه صعب وخطير".

وذكر ان اليونيفيل تسعى الى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب اخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد". وأكد ان حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني. وأضاف "لكن في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل النيران".

وأكد على الترابط الوثيق بين الحرب في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان حيث أن حزب الله يدعم حركة حماس، كما انت كثافة النيران أيضا مرتبطة بالوسائل المستخدمة مع تحليق طائرات ومروحيات ما يزيد الضغط، ولم تكن يونيفيل بمنأى عن تصعيد التوتر.