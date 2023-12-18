"النشرة": الغاء مفاعيل "صيرفة" بالتزامن مع زيادة رواتب الموظفين

تبدأ شركات الخليوي بتحصيل فواتيرها على اساس سعر الليرة في السوق، بعدما كان جرى اعتماد سعر منصة صيرفة سابقاً.

وبحسب معلومات "النشرة" فإن لا وجود لتلك المنصة حالياً، وقد عمد حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة وسيم منصوري الى تأخير الغاء مفاعيل المنصة المذكورة ريثما تنفّذ الحكومة قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف ابتداء من نهاية الشهر الحالي.

وستعمد وزارة المالية الى رفع الرواتب ثلاثة اضعاف بناء على قرار الحكومة، لكن قبض تلك الرواتب سيبقى بالدولار على اساس سعر السوق اي ٨٩٥٠٠ ليرة.