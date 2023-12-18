خلف دعا لانتخاب رئيس جمهورية: عدم خضوعنا لاحكام الدستور يشكل انقلابا عليه واستسهالا لتعليق احكامه

سأل النائب ملحم خلف "أي كلام يفيد بعد، طالما أننا نحن النواب لا نرى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية اي مسؤولية شخصية، فهل من حاجة بنا الى ترداد احكام المادة 74 من الدستور التي تدعونا الى الحضور الفوري وبقوة القانون لملء شغور سدة الرئاسة؟".

وتابع خلف في تصريح له، "أي كلام يفيد بعد طالما اننا تخلينا عن سيادة القانون ومفاهيم العيش معا واعتبرنا ان انتخاب رئيس للجمهورية هو قضية سياسية لا دستورية. فهل صحيح ان ال​سياسة​ متفلتة من القيود القانونية؟ هكذا قول يفسر ما اوصلنا انفسنا اليه نتيجة رفضنا الامتثال الى احكام الدستور وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، انها الفوضى العارمة وزمن تقاذف المسؤوليات وانهزام الدولة والمؤسسات". اضاف: "اننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديمقراطية والدستور، فعدم خضوعنا لاحكام الدستور يشكل انقلابا عليه واستسهالا لتعليق احكامه".

واردف "من يرى ان هناك خطرا يستدعي ملء الفراغ في مناصب الادارة وفي قيادة الاسلاك العسكرية فما باله بخطر عدم انتخاب رئيس للجمهورية".