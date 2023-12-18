أبي المنى إتصل بقائد الجيش واللواء عثمان مهنئا بتمديد ولايتهما وأبرق لدولتي قطر والكويت

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، مهنئا بـ"التمديد لفترة ولايته في قيادة الجيش"، ومتمنياً له "التوفيق في مهمته الوطنية على رأس المؤسسة العسكرية".

كما اجرى اتصالا مماثلا بمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مهنئا بالتمديد لولايته ايضا ومتمنياً له التوفيق.

من جهة ثانية، وجّه ابي المنى برقية تهنئة الى سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، لافتاً الى أننا "نسأل الله عز وجل أن يصون قطر بالأمن والاستقرار والتقّدم والازدهار، وأن يبارك الشعب القطري الشقيق ويحفظ أمير البلاد الشيخ تميم بن محمد آل ثاني والأسرة الكريمة.

كذلك أبرق أبي المنى، الى أمير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مشيراً الى أن "الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الذي خسرته الكويت العزيزة رجل دولة وقيادة، وخسره العالم العربي والاسلامي داعية جمعٍ وأخّوة وسلام، وخسره اللبنانيون وجها خيّرا محّبا".

وأضاف "نستذكر بامتنان دولة الكويت وشيوخها وحكومتها وشعبها ووقوفكم دائماً إلى جانب لبنان، في شتّى الملمّات والمحن التي تعرّض لها في مراحل عدة من تاريخه الحديث، راجين الله سبحانه وتعالى أن يوفّقكم والاسرة الكريمة لما فيه خير الكويت وخير العرب والمسلمين".