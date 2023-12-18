جمعية "تجار زحلة" افتتحت قرية الإنتشار الزحلي الميلادية 2023

افتتحت "جمعية تجار" زحلة قرية الإنتشار الزحلي الميلادية 2023 من تنظيم تلفزيون زحلة، والتي اقيمت على بولفار زحلة.

وحضر الإفتتاح المطران ابراهيم ابراهيم، النائب الياس اسطفان، النائب السابق انور جمعة، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة وحشد كبير من الزحليين.

بدوره، لفت سعادة، الى أن "هذا اللقاء هو نابع من القلب ومن دون اي بروتوكول، كل الأحبة اجتمعوا لنؤكد ان ارادة الحياة هي اقوى من كل شيء، ولنؤكد ان الأشخاص البعيدين عنا في الجغرافيا موجودون في صميم قلوبنا".

وشكر سعدة، "الإنتشار الزحلي في كل انحاء العالم، من سيدني الى مونتريال الى اميركا وغيرها، وحيثما جلنا في بلدان العالم نجد هناك زحلياً. نحن اليوم نجتمع بإرادة واضحة بأن الإستسلام للصعوبات غير مقبول، سيبقى لدينا الأمل وسنعمل بكل طاقاتنا".

واضاف "هذه القرية الميلادية كانت فكرة تحققت بدعم من كل الأحبة في الإنتشار والمقيمين الذين اكدوا انه مع تلفزيون زحلة هناك ارادة للحياة وهي التي ستعلن ان الفرح يتغلب على كل الصعاب".