ميقاتي التقى وزيرة خارجية فرنسا: لتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وشدد ميقاتي، على "اولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته".

بدوها أكدت وزيرة خارجية فرنسا انه "من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب".

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي أوضح بعد الإجتماع أننا "ناقشنا ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة في موازنة العام 2024، لكون الحاجة ماسة لاجراء اعمال صيانة طارئة على الطرق، ومن خلال الموازنة المقترحة لا يمكننا القيام بأي عمل. وقد ابدى ميقاتي تفهما على ان يصار الى البحث في هذا الامر لايجاد الحل المناسب".