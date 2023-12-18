انت الان تتابع خبر شبكة مراسلي السومرية ترصد عمليات اغلاق الصناديق الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت المفوضية قد أعلنت في مؤتمر صحافي، تابعته الخليج 365، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.



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