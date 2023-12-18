اخبار العالم

شبكة مراسلي السومرية ترصد عمليات اغلاق الصناديق الانتخابية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

انت الان تتابع خبر شبكة مراسلي السومرية ترصد عمليات اغلاق الصناديق الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت المفوضية قد أعلنت في مؤتمر صحافي، تابعته الخليج 365، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.


الصور ادناه:
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا