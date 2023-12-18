انت الان تتابع خبر المشتركة تعلن عبر السومرية الانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الانتخابات.. هذا ما تتضمنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "خطة تأمين الانتخابات المحلية لم تنتهي وانما المرحلة الأولى هي من انتهت والمرحلة الثانية ستبدأ الان وسيتم نقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع الى المركز الوطني في بغداد".وأضاف ان "القوات الأمنية منتشرة وجاهزة لكل طارئ لتامين العملية الانتخابية حتى نهايتها".

وأشار المحمداوي الى انه "تم القاء القبض على أكثر من 300 شخص من الذين خرقوا الإجراءات الانتخابية مؤكدا ان جميع من القي القبض عليهم خرقوا النظام الانتخابي ولم يتم القبض على متهمين بخروقات امنية".

