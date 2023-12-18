انت الان تتابع خبر غزة.. حديث عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل الموقع عن مصادر قولهم، إن "رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيجتمع اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنياع، في وارسو لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد مع حركة حماس".يشار إلى أن المحادثات في وارسو ستجرى بعد ثلاثة أيام من اللقاء بين آل ثاني وبرنياع في أوروبا، في إطار جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وذكر موقع "أكسيوس" أن "بيرنز لعب دورا مهما في إبرام الاتفاقيات السابقة التي أفرجت حماس بموجبها عن 105 أسرى".