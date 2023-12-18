اخبار العالم

غزة.. حديث عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر غزة.. حديث عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل الموقع عن مصادر قولهم، إن "رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيجتمع اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنياع، في وارسو لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد مع حركة حماس".

يشار إلى أن المحادثات في وارسو ستجرى بعد ثلاثة أيام من اللقاء بين آل ثاني وبرنياع في أوروبا، في إطار جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وذكر موقع "أكسيوس" أن "بيرنز لعب دورا مهما في إبرام الاتفاقيات السابقة التي أفرجت حماس بموجبها عن 105 أسرى".

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإن "مشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية في المفاوضات ضرورية للتوصل إلى اتفاق جديد"، ومع ذلك، فقد أكدوا أن "هذه المرة سيكون الاتفاق على شروط الصفقة أكثر صعوبة".

وفي الأيام الأخيرة، قال العديد من مسؤولي "حماس" إنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى الجديد إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا