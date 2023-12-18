مقتل قائد فصيل لواء جفعاتي وضابط وحدة يهلوم في الجيش الإسرائيلي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن كتائب القسام قتلت جنديين واستولت على عتادهم، وهاتف وجدو بداخله فيديوهات نقل الجرحى والقتلى، في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ما يرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 7 ضباط وجنود.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 2 من جنوده خلال المعارك الضارية في قطاع غزة، احد الضابطين قائد فصيل في لواء جفعاتي والآخر قائد فريق في وحدة "يهلوم ".

واعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل 5 من جنوده في معارك الأمس، 3 من لواء الكوماندوز واثنان من سلاح الهندسة (أحدهما من وحدة يهالوم المختصة بالأنفاق) ليرتفع عدد قتلاه إلى 133، و ذكرت إذاعة الاحتلال أن عددًا من الجنود المصابين لقوا مصرعهم نتيجة مضاعفات الإصابة ببكتيريا تقاوم الأدوية وتعفنات قاتلة.

لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل عن أعدادهم ولا أسمائهم، ربما هذه طريقتهم لإخفاء خسائرهم فيقولون لأهله ابنكم المصاب توفي نتيجة المرض وليس الإصابة، فلا يحسب على قتلى الجيش.