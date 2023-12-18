الولايات المتحدة تؤكد التزامها بقيادة الجهود العالمية لحماية المهاجرين وتعزيز إدماجهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، التزامها بقيادة الجهود العالمية لحماية المهاجرين والعمل على توسيع مساراتهم القانونية بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي -وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "في اليوم الدولي للمهاجرين، نحتفل بمئات الملايين من المهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، ومن الضروري أن تقوم البلدان بتوسيع المسارات القانونية وحماية المهاجرين وتعزيز الإدماج وتطوير السياسات والعمليات لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة هذه الجهود على الصعيد العالمي.

ولفت إلى ان الولايات المتحدة قادت أكبر توسع منذ عقود في مسارات الهجرة القانونية لمساعدة المهاجرين، قائلا "ونحن نشيد بالبلدان الأخرى التي تعمل بالمثل على توسيع المسارات النظامية وخلق خيارات آمنة للمهاجرين مع احترام السيادة والأمن الوطنيين".

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، فإن بلاده إعادة توطين عدد من اللاجئين أكبر من أي دولة أخرى في العالم حيث استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليون لاجئ في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 1975.

وأضاف بلينكن "أن الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات الإنسانية للاجئين وضحايا الصراع والنازحين داخليًا والأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين المستضعفين"، مضيفا أنه "خلال العام الجاري، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".