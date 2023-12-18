مسؤول أمريكي: حرب غزة ستنتقل لمرحلة مكثفة وستستغرق أشهرا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مستشار الأمن الأميركي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي في تل أبيب، الجمعة 15 ديسمبر 2023 ، إن الحرب على غزة "ستنتقل إلى مرحلة مكثفة تركز بشكل دقيق على قيادة حماس .

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه أجرى "محادثات ناجعة جدا مع مسؤولين إسرائيليين حول الانتقال من المرحلة السديدة للقتال. ونحن نوافق على أن الحرب ضد حماس ستستغرق أشهر".

وتابع سوليفان أن "السيطرة في قطاع غزة يجب أن تنتقل إلى الفلسطينيين".

وبحسبه أن "الحكومة الإسرائيلية ذكرت أنه ليس لديها خططا طويلة المدى لاحتلال القطاع".

وكرر مزاعم إسرائيل بأن "حماس تستخدم المواطنين كدروع بشرية وتختبئ في مستشفيات ومدارس"، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

المصدر : وكالات