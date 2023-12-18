وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الديوان الأميري بالكويت، اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 ، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.



جاء ذلك في بيان للديوان الأميري، بعد أيام من أزمة صحية.



وأفاد بيان الديوان الأميري: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".



وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الديوان الأميري في بيان، أن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى، لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة"، مشيرا آنذاك إلى أن حالته الصحية "مستقرة".



وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2020، خلفا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

الرئيس عباس ينعى أمير الكويت

ونعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، إلى شعب الكويت الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، فقيد الأمة الكبير صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الرئيس عباس "إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفني حياته في خدمة أبناء شعبه، وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل اخلاص.

وتقدم الرئيس محمود عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللحكومة، والشعب الكويتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا.

سائلا الله عز وجل، أن يمن على الفقيد الكبير بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعلن الرئيس الحداد وتنكيس الأعلام.

المصدر : وكالات