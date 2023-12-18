احتفالًا بالسيسي.. "مستقبل وطن" في كفر الشيخ ينظم مسيرة بالسيارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم حزب "مستقبل وطن" في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مسيرة كبرى بالسيارات احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية جديدة وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة.

وطافت المسيرة الشوارع مصاحبة بمكبرات صوت تبث الأغاني الوطنية بينما حمل المشاركون فيها اعلام مصر وسط تفاعل كبير من المارة في الشوارع العامة مع المشاركين في المسيرة.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وخارجها، والتي انتهت إلى فور المرشح الرئاسي بفترة رئاسية جديدة.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فرز الأصوات والنتيجة:- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (67,032,437) مليون ناخب.

وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (44,777,668) مليون ناخب، ونسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 66,8%، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغت (44,288,361) مليون ناخب 98,9% من إجمالي الحضور، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة (489,307) بنسبة 1,1% من الحضور.

وإجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح حسين خليل السيسي (39,702,451) مليون صوت بنسبة 89,6% من الأصوات الصحيحة، وإجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد فريد سعد زهران (1,776,952) صوت بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة، وإجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح حازم عمر (1,986,352) صوت بنسبة 4,5% من الأصوات الصحيحة.- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد السند يمامة (822,606) صوت بنسبة 1,9% من الأصوات الصحيحة.