مسيرة بالسيارات تطوف شوارع مدينة طور سيناء احتفالًا بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم حزب "مستقبل وطن" أمانة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مسيرة بالسيارات بمدينة طور سيناء، احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بأعلى الأصوات، حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى دار العاملين على الكورنيش وجابت شوارع وميادين مدينة طور سيناء، وتعالت الأغاني الوطنية، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر عرفات، نائب أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إن الحزب نظم عدة مسيرات بالسيارات بمدن دهب، وشرم الشيخ، ورأس سدر، وأبورديس، تعبيرًا عن الفرحة بفوز الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ويشارك في هذه المسيرات كافة أطياف المجتمع السيناوي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.