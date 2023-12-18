دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، في إجراءات حجز شقق الإسكان المتميز، في العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، والذي أتاح كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

وجاءت الأسعار وأنظمة السداد على النحو التالي:

1 - مدينة العبور الجديدة

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه

وسجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العاقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 58 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 42 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 35 ألف جنيه.

2- مدينة أسيوط الجديدة:

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 متر وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المار 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 ألف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم بعد التخصيص استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.

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