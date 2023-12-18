جيش الاحتلال: مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليرتفع العدد لـ7

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم إلى 7 جنود.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 48 جنديًا من قواته العسكرية المتواجدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة وإصابة آخر، مما يرفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 458 قتيلًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في وقت سابق إن خسائر الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلن عنها.