مسيرة بالسيارات احتفالًا بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظم حزب "مستقبل وطن" في محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، مسيرة بالسيارات احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

شاركت عشرات السيارات في المسيرة التي بدأت من أمام متحف سوهاج القومي بشرق مدينة سوهاج، مرورًا بكوبري أخميم على النيل، ثم شوارع الجمهورية، و15، وأسيوط/ سوهاج، مرورًا بميدان الثقافة، والعودة على طريق أسيوط/ سوهاج في اتجاه شمال المحافظة.

ورفع المشاركون فى المسيرة التى تقدمها اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، علم مصر وعلم الحزب وصور للرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيارات التي حملت سماعات دى جي انطلقت منها الأغانى الوطنية، وأطلق المشاركون فى المسيرة آلات تنبيه السيارات ابتهاجًا بفوز الرئيس، وتجاوب أبناء المحافظة مع المسيرة أثناء مرورها في الشوارع.