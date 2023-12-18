شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقّع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أكدت فى تقريرها أن القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.