شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: الشعب المصرى قال نعم للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة؛ بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء وقال نعم لقائده.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمال مسيرة التنمية والازدهار لجميع المواطنين نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.