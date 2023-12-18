شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: نسبة التصويت بالانتخابات غير مسبوقة وتمنح الرئيس شرعية ومسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن الشعب المصرى يستحق التهنئة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومعبرة عن حجم الحضور غير المسبوق، مشددا على أنه دعم كبير وشرعية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى في مرحلة مهمة من تاريخ مصر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل الإخبارية"، أن حجم التصويت كان ظاهرا منذ البداية، وهي نسبة تصويت معتبرة وغير مسبوقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون في غاية الأهمية، بعد انتهاء مرحلة انتقالية كانت صعبة جدا على كل الدولة، ولكن نجحت الدولة في عبور المرحلة الصعبة.

وذكر القصاص، أنه على مدى شهور سبقت الانتخابات، كان الحوار الوطني مهما جدا في إرساء مطالب وتوصيات مهمة تجدد المرحلة المقبلة ومطالب الشعب والجمهور بمشاركة سياسية، وخبراء كثيرين، مشددا على أن هذه النسبة التي حصل عليها الرئيس السيسي تمنحه شرعية كبيرة ومسؤولية هو نفسه حملها قبل ذلك في أوقات صعبة، وقادر على إدارة المجال العام والتغير والتحولات السياسية والإقليمية ومواجهة تحديات الأمن القومي والملفات الاقتصادية والبناء على ما تحقق.

وكشف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، عن أن العدد الأكبر الذي صوت للرئيس السيسي، بسبب الأحداث الأخيرة في غزة كشفت عن حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فالرئيس قاد مرحلة صعبة وكان صادقا في وعوده وبرماجه، وقدرته على تقديم كشف حساب من خلال مؤتمر "حكاية وطن".