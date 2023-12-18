شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تُضىء سماء ميدان التحرير احتفالا بفوز الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاءت الألعاب النارية سماء ميدان التحرير احتفالا بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واحتشد عشرات المواطنين في الميدان رافعين علم مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر".

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.