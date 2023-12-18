شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يشعلون الاحتفالات بعد فوز الرئيس بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المصريون مظاهر الاحتفال بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، فقد أشعل الحاضرون الاحتفال على الأغاني الوطنية، حاملين أعلام مصر، في رسالة قوية أن مصر على قلب رجل واحد.

وعبر الحاضرون عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، فقد قالت فتحية محمد، 70 عاما، إنها شاركت في الاحتفال بفوز الرئيس الذى لم يتوانى لحظة في خدمة بلاده في وقت صعب ودقيق مثل الذى نمر به من التحديات والمخاطر على الحدود المصرية.

كما أكد الحاج محمد أحمد، 77 عاما، أنه حرص على المشاركة فى الاحتفالات وقبلها حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات لصالح الرئيس السيسي قائلا:" الف مبروك للريس بنحبك وكلنا معاك كمل مشوارك "

كما أكد مصطفى حسن، بائع فاكهة، قائلا:" احنا وجودنا النهاردة رد للجميل للرئيس السيسي رجل المخاطر والوقت الصعب وبنقوله تحيا مصر وكمل مشوارك "

وقد توافد عدد من المواطنين بمحيط ميدان تريومف بمصر الجديدة، احتفالاً بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، ورقص الحاضرون على الأغاني الوطنية احتفالًا بتتويج الرئيس لفترة رئاسية جديدة، كما ردد الحاضرون " مبروك للرئيس مبروك لمصر، وتفاعل المارة وقائدي السيارات مع مظاهر الاحتفالات وعزفوا الحان الفوز بـ" كلاكسات السيارات".

هذا وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة