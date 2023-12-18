وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نبحث عن حروب جديدة ولدينا 75 ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "نسعى للسبل الدبلوماسية التي تضمن أن حزب الله لا يهدد الإسرائيليين في الشمال، ونحن لا نبحث عن حروب جديدة ولدينا 75 ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال".

واكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاميركي لويد اوستن في تل ابيب، بان "إسرائيل لن تسيطر على غزة بأي طريقة مدنية".