جوقة أبرشية زحلة وبعلبك أقامت أمسية ميلادية في كنيسة القديس جاورجيوس - دير الغزال

أقامت جوقة أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس، أمسية ميلادية، في كنيسة القديس جاورجيوس-دير الغزال ببركة وحضور راعي الابرشية المتروبوليت أنطونيوس الصوري و بقيادة الإيكونوموس الأكبر الأب جورج معلوف. كذلك حضر كاهن الرعية الأرشمندريت جورج معلوف والأب بورفيريوس إبراهيم وابناء الرعية والبلدات المجاورة.

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