وزير التربية اعطى توجيهاته للمباشرة بدفع بدلات الإنتاجية عن شهر تشرين الثاني لجميع مستحقيها

اعطى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي توجيهاته إلى المعنيين في الإدارة ، للمباشرة بدفع بدلات الإنتاجية إلى جميع مستحقيها عن شهر تشرين الثاني، إبتداء من العشرين من الشهر الحالي.

وإستقبل الحلبي، النائب اكرم شهيب وعميد كلية الهندسة في جامعة البلمند الدكتور رامي عبود، وتناول البحث قضايا عائدة إلى الكلية.

ثم استقبل النائب ياسين ياسين على رأس وفد من بلدية الخيارة البقاعية ومديرة المدرسة الرسمية بدرية صالح ، وتسلم منهم اقتراح تأسيس مجلس امناء لدعم المدرسة الرسمية .

كذلك استقبل النائب السابق زاهر الخطيب وتسلم منه نسخة عن وثيقة الإصلاح الإداري ومقتطفات من مؤتمر الطائف .

ثم استقبل السيد طلال مقدسي والسيدة لميس شقير ، وتسلم منها نسخة عن كتابها "إليسا ملكة صور وقرطاج".