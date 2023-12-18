جعجع: عزيمتنا لا تنكسر على الرغم من العوامل أجمع وأتمنى إنتهاء معاناة أهالينا في الجنوب

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنه "على الرغم من الظروف الصعبة يجب أن نعيش الأعياد أكثر فأكثر وفي الوقت نفسه يوجد مأساة كبيرة في غزة وأعلن تضامننا الكامل مع أهاليها".

وتمنى جعجع، خلال حفل لحزب "القوات اللبنانية" بالميلاد وتنظيم ريسيتال ميلادي في معراب بعنوان "ليتجدّد وجه الأرض"، أن "تنتهي معاناة أهالينا في الجنوب من عين أبل إلى رميش وغيرها".

ولفت الى أن "عزيمتنا لا تنكسر على الرغم من العوامل أجمع فنحنا موجودين للوصول إلى السلام بأقل ضرر ممكن ونحنا معكم بالسراء والضراء وينعاد عليكم ميلاد مجيد وعام سعيد".