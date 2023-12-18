اجتماع لنواب بيروت – الدائرة الثانية بحث في قضايا العاصمة الملحة

عقد نواب بيروت – الدائرة الثانية اجتماعهم الدوري في مجلس النواب، عطفا على لقائهم الثلثاء الفائت وأفضى إلى جملة مقررات منها عقد اجتماعات دورية في ما بينهم. حضر الاجتماع النواب: أمين شري، عدنان طرابلسي، محمد خواجه، إدكار طرابلسي، فيصل الصايغ، ملحم خلف ووضاح الصادق، وتغيب عنه النواب فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنه ونبيل بدر بداعي السفر، والنائب عماد الحوت بداع طارئ.

وأفاد المجتمعون في بيان أن "الاجتماع تخللته جملة اتصالات مع المعنيين متابعة لمقررات الاجتماع السابق، وتم تحديد موعد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في تخصيص حصة من قرض بنك الاستثمار الأوروبي بهدف صيانة طرق العاصمة، نظرا إلى الضرورة القصوى في هذا الأمر. كما تم تحديد موعد مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش للبحث في قضية معالجة رسوم البلدية المرتفعة بهدف خفضها واعتماد معايير موحدة في كل أحياء المدينة في فرض تلك الرسوم. وتم التوافق أيضاء على لقاء وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقادة الأجهزة الأمنية للبحث معهم في ضرورة تحصين الأمن في أحياء بيروت".

وأشار إلى أن "المجتمعين تشاوروا في قضايا بيروتية أُخرى ملحة، واتفقوا على التواصل مع نواب بيروت/الدائرة الأولى لمزيد من التنسيق في شتى المواضيع التي تهم العاصمة بيروت وأهلها".