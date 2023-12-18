سيارة تصطدم بموكب بايدن والشرطة الاميركية تقول إن سائقها كان في حالة سكر

اصطدمت سيارة بإحدى المركبات التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن عندما كان يستعدّ لمغادرة المقرّ العام لحملته الانتخابية في 2024 في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، واصطدمت السيارتان عند تقاطع طرق قريب من المقرّ العام للحملة على مسافة عشرات الأمتار من الرئيس، وتسبب الحادث بدوي قوي.

سارعت الشرطة إلى توقيف السيارة موجّهة أسلحتها نحو السائق وهو رجل في ال46 من العمر من ويلمنغتون كان في حالة سكر وتشتت الانتباه أثناء القيادة.