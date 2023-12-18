اصطدمت سيارة بإحدى المركبات التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن عندما كان يستعدّ لمغادرة المقرّ العام لحملته الانتخابية في 2024 في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، واصطدمت السيارتان عند تقاطع طرق قريب من المقرّ العام للحملة على مسافة عشرات الأمتار من الرئيس، وتسبب الحادث بدوي قوي.
سارعت الشرطة إلى توقيف السيارة موجّهة أسلحتها نحو السائق وهو رجل في ال46 من العمر من ويلمنغتون كان في حالة سكر وتشتت الانتباه أثناء القيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تصطدم بموكب بايدن والشرطة الاميركية تقول إن سائقها كان في حالة سكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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