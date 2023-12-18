«وصلتم متأخرين فالمهمة أنجزت».. القســ..ــام ترد على الجيش الإسرائيلي بشأن اكتشاف نفق بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مقطع فيديو يرد على الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعلانهم اكتشاف نفق من أنفاق غزة تحت عنوان "وصلتم متأخرين"، في إشارة إلى أن النفق كان هجوميًا، وتم استخدامه في عمليات طوفان الأقصى وغير متصل بشبكة الأنفاق الدفاعيه"

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عثوره على "أكبر نفق" يتم اكتشافه في غزة حتى الآن يعود لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مدعيا أن النفق يبعد 400 متر فقط من معبر "إيريز" بين غزة وإسرائيل.

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات صحفية قرب معبر إيريز، إن "طول النفق يبلغ حوالي 4 كيلومترات، وهي مسافة كافية لربط المنطقة الحدودية مع شمال مدينة غزة، والتي كانت مركزاً لحكم حماس قبل أن تتحول الآن إلى منطقة قتال مدمرة" وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن النفق الأكبر الذي اكتشفه الاحتلال في غزة، يستهدف معبر إيريز الحدودي، دون أن يذكر تفاصيل بشأن إذا ما كانت حماس قد استخدمت النفق بالفعل في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وزعم أن حماس استثمرت ملايين الدولارات في بناء النفق الذي استغرق بناؤه عدة سنوات، حيث يمكن للسيارات العبور خلاله.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تصريحات عن متحدث عسكري إسرائيلي يقول فيها إنه لا يستغرب أن تكون هذه استراتيجية حماس لكن المفاجئ نجاحها وحجم النفق كان صادما حقا.