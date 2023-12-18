شكرا لقرائتكم خبر بريطانيون لإسرائيل: أفعالكم إجرامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس إسرائيل من أنها تخاطر بتقويض الأساس القانوني لحربها على قطاع غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الصراع المتصاعد.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أن السياسي البارز المنتمي لحزب المحافظين حذر عبر صحيفة تلجراف البريطانية من «القتل بغضب» وقال: إن «الأساس القانوني الأصلي لإسرائيل في الدفاع عن النفس يتعرض للتقويض بسبب أفعالها الاجرامية».

ويعد موقف بن والاس، الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا العام، أحدث تحذير لإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط قلق متزايد بشأن حجم الضحايا المدنيين.

ويأتي ذلك، بعد أن دعا وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إلى «وقف مستدام لإطلاق النار»، إذ حذر في مقال مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز، من أن «عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا».

كما أعربت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، عن قلقها المتزايد بشأن سير الحرب. من جانبها، تحدثت عضوة البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين الليبراليين ليلى موران عن مخاوفها المتزايدة على أقاربها، الذين كانوا من بين مجموعة من المسيحيين الذين لجؤوا إلى مجمع كنيسة في مدينة غزة، وحذرت السيدة موران من أن أسرتها في غزة ليس لديها كهرباء أو ماء أو طعام، ووصفتهم بأنهم «محاصرون بشكل فعلي».

وقالت لبرنامج «ساعة وستمنستر» على إذاعة بي بي سي 4: «لا أريدهم أن يموتوا. بأمانة، هذا هو ما أنا فيه. نحن قبل أسبوع فقط من يوم الميلاد وهذه كنيسة».