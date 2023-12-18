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رئيس الوطنية للانتخابات: فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة بحصوله على نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، المستشار حازم بدوي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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