شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسرائيل: العمليات العسكرية في غزة ستستمر كما هي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم 73، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية في غزة ستستمر كما هي.

كما قال يوآف غالانت إن قواته تهاجم مراكز حماس في غزة، مضيفاً “دمرنا الكثير من البنية التحتية لحركة حماس في غزة”.

وتابع “أن الهدف من الحرب تدمير حماس وإعادة الأسرى”.

كذلك قال إن “التهديد الذي يشكله حزب الله غير مقبول وسنبعده عن الحدود”.

واشنطن ستواصل دعمها لإسرائيل

تأتي هذه التصريحات، بعدما التقى غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن الذي وصل إسرائيل في وقت سابق اليوم، مؤكداً أن واشنطن ستواصل دعم تل أبيب.

كما قال أوستن عبر منصة “إكس” إنه بحث خلال اجتماع “إيجابي” اليوم مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

كما أضاف أنه بحث أيضا مع الوزير الإسرائيلي “أهداف ومراحل الحملة العسكرية المستمرة ضد حركة حماس وحماية المدنيين في غزة”.

والمقرر أن يضغط وزير الدفاع الأميركي أثناء زيارته على المسؤولين الإسرائيليين من أجل تحديد معالم الحرب، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

كذلك ذكر مسؤول رفيع المستوى أن أوستن سيتلقى تحديثات محددة حول كيفية تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي للتقدم الذي أحرزوه في المرحلة الحالية من الحملة في غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس، وفق تعبيرهم.

هذا وتبدو إسرائيل مصرة على المضي قدماً في عمليتها العسكرية في غزة من دون تحديد جدول زمني لانتهائها، وذلك رغم الضغوط الأميركية لاستعجال نهاية القصف المكثف والانتقال لـ”مرحلة أخرى” من الحرب مع الحركة.

وتشن إسرائيل حملة على قطاع غزة بعد عملية نفذتها حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر قالت إسرائيل إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، تحاصر القوات الإسرائيلية القطاع الساحلي ودمرت جزءا كبيرا منه، فيما أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون مقتل ما يقرب من 19 ألفا، وتوجد مخاوف من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.