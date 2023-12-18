فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية جديدة، محققا نسبة 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري، بينما توجه المصريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت الهيئة، 66,8% ووصفتها بأنها "الأعلى في تاريخ مصر".

وخاض السباق إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين هم: حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث. وفي المركز الأخير، حصد عبد السند يمامة من حزب الوفد نسبة 1,9% من الأصوات.