السيسي يلقي أول كلمة عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أول خطاب بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال السيسي، في كلمته التي وجهها إلى الشعب المصري، إنه سيواصل بناء «الجمهورية الجديدة».

كان حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، خلال مؤتمر في وقت سابق اليوم، «اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمناً فوز عبد الفتاح السيسي.. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية»، حاصداً 39.7 مليون صوت أي 89.6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف السيسي، في خطابه «أجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التى نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها، تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي، ومكتسبات شعبها»، مؤكداً «هذه مصر التي نحلم بها جميعاً».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن «المصريين، الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، سأكون صوتهم جميعاً، مدافعاً عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعاً في الأفكار والرؤى ناتجاً عـن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية».

ووجه السيسي الشكر إلى المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية قائلاً «من كل قلبي، أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راقٍ، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع».