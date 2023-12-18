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خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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ياسر رشاد - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة، اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين - في البرقية بحسب وكالة الأنباء (واس) - عن أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، معربا عن أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي في ولايته الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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