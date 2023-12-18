وصلتم متأخرين المهمة أنجزت.. القصة الكاملة لأكبر نفق لحماس في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أنفاق حماس عن ثغرة كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي، الذي فشل على مدار 73 يوم منذ بداية عملية طوفان الأقصى، أن يكشف طرف الخيط للوصول إلى المقاومة الفلسطينية التي أذاقتهم الفضيحة والعار أمام العالم وأمام عائلات الأسرى الإسرائيليين.

اكتشف الجيش الإسرائيلي أكبر نفق في قطاع غزة، من صنع المقاومة الفلسطينية، وجاء الاكتشاف عقب ما يقرب من 3 أشهر منذ اندلاع صفعة طوفان الأقصى التي أصابت إسرائيل بالشلل جراء زعزعة ثقتها أمام العالم على أيدي المقاومة الفلسطينية.

النفق مزود بكل الاحتياجات

ونشر الجيش الإسرائيلي جولة للنفق الذي أصاب الاحتلال بالصدمة، وتجول داخله عدد من القادة، وظهر النفق وهو مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد، وأرضيته ترابية وجدرانه من الخرسانة المسلحة، وتم تعزيز منفذه بأسطوانة معدنية سماكتها سنتيمتر ونصف السنتيمتر تقريباً، ويبدوا أن أعمال الحفر كلفت ملايين الدولارات، واستمرت لسنوات.

أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على منصة "أكس"، إن أقرب فتحة للنفق تقع على على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز، الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وإسرائيل، ومسار النفق يتفرع إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق، ويحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة".

وصلتم متأخرين المهمة أنجزت

ردت كتائب القسام على إعلان الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه نفقا كبيرا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بمقطع فيديو عنوانه "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت"، وذكرت فيه القسام أن هذا النفق الضخم استخدمته مرة واحدة لتنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي فقط.

وأضافت القسام إن هذا الأمر "يؤكد الفشل المضاعف للاحتلال في هجمات 7 أكتوبر المجيدة"