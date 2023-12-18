سد النهضة |إثيوبيا ملتزمون للتوصل لآراء يضمن استخدام عادل ومنصف لمياه النيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير سيليشي بيكيلي، مستشار شؤون الأنهار العابرة للحدود وسد النهضة لإثيوبيا، أن بلاده ملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها فى عام 2015 بشأن مشروع سد الألفية.

وقال بيكيلي، إن مفاوضات سد النهضة في جولاته الرابعة التي تضم إثيوبيا ومصر والسودان، بغرض وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي للسد، حسبما ذكرت المواقع الإثيوبية.

وشدد مستشار شؤون الأنهار العابرة للحدود وسد النهضة لإثيوبيا، على تفاني أديس أبابا في التوصل إلى توافق في الآراء يضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل.

وقال السفير سيليشي: “يعتمد الاجتماع الوزاري على الأساس الذي أرسته الدورات السابقة، بما في ذلك اجتماع الفريق الفني الذي عقد أمس، والهدف من ذلك هو مواصلة الجهود نحو التقارب والتوصل إلى حل مفيد للطرفين”، موضحًا بأن هذه المحادثات الجارية في أعقاب بيان مشترك صدر في 13 يوليو 2023، عن رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه الزعيمان عن عزمهما على تسريع عملية التفاوض والتوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أشهر.

بينما أكد المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية، ورئيس الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة، أن بلاده حريصة على الدفع بالمفاوضات عبر رؤية ومنهجية فعالة.

وقال عبدالرحمن، إن السودان يسعى من خلال المفاوضات لإنجاز اتفاقية نهائية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وأوضح الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية، ورئيس الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة، أن موقف بلاده الثابت والواضح مبّني على مرجعية القانون الدولي، ويستند على إعلان المبادئ الذي وقع بين الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم، وروح التعاون بين البلدان المتشاطئة على مجرى النيل.

وانطلقت صباح اليوم في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائمًا - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

جدير بالذكر أن جولة المفاوضات الراهنة ستختتم أعمالها غداً الثلاثاء، وكانت سبقت الجولة الرابعة ثلاث جولات عقدت في كل من القاهرة وأديس أبابا، حيث تجري المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مباشرةً من دون وساطة.